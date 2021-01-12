苗栗市16歲蔣姓少女日前放學未返家，家人尋找未果心急如焚且並向警方求援，警方調查發現少女與羅姓友人在一起後，前往台中協助蔣姓少女安全回家。

苗栗警察分局北苗派出所8日接獲民眾報案，指稱女兒放學後沒有回家，撥打電話也無人接聽，前往女兒可能出現的場所也未發現身影。所長劉浩廷得知後立即指揮調度所內警力，前往少女可能前往地點找尋，並至就讀高中周邊查訪，也皆未發現少女，最後員警透過女子交友情形多方查證後，11日得知少女可能與一名羅姓友人在一起，立即以電話聯繫羅姓男子。

警方表示，起初羅男不願意透露少女行蹤，後經員警極力勸說曉以大義後，終於說出少女與他在台中市清水區街道上逛街，員警立即南下將失蹤少女帶回派出所，並通知少女父親帶回，家人見女兒平安歸來，內心感動萬分，終於卸下多日的擔憂，並對於員警積極協尋的高效率深感讚許。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，同仁發揮高度敏感度利用有限的線索多方查證，鍥而不捨下在短時間內幫助失蹤少女安全返家，避免可能的危險，解除家人的擔憂，為民服務精神殊值嘉。

(中時 )