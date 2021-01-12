68歲林姓老翁長年吸毒，多次出入監獄仍無法戒除，因過去買毒品時曾被騙過，平時甚至還會攜槍買毒，警方循線追查，日前趁老翁要與家人外出吃飯時，前往信義路住處逮人，家人獲知老翁持槍買毒，忍不住大罵：「真是死不悔改！」

警方指出，林男染毒40多年，多次遭逮捕、入監，但仍無法戒掉毒癮，日前警方監控1販毒集團時，發現林姓老翁還是死忠客人，平均每周都會聯絡藥頭交易，又因過去他曾因嫌對方毒品不純，雙方發生過衝突，一把年紀竟然還常帶槍出門。

北市警方日前前往信義路某國宅埋伏，發現林翁一家4、5人，正準備外出用餐，立刻上前逮人，在林的房間內，起獲1把改造手槍、1顆子彈，還有6.32公克的安非他命。

家人對林的行為無法諒解，大罵他光坐牢就至少20年，人生根本虛度、無可救藥，最後甚至不想理他，直接外出吃飯，留下一臉尷尬的老翁，最後被帶回警局。

老翁警訊時，辯稱槍枝是在路上撿到的，時間地點太久已記不太起來，毒品也買了很久忘記賣家，說辭避重就輕，警訊後被依槍砲、毒品罪移送法辦。

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(中時 )