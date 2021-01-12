寒流來襲，民眾使用熱水器未保持空氣流通，釀一氧化碳中毒意外，為恭醫院11日接獲5件案例，提醒民眾務必小心冬天隱形殺手一氧化碳，若親友發生中毒意外，應保持冷靜，立刻將病人移至通風的環境下。

為恭醫院日前接獲頭份市1家3口睡夢中因一氧化碳中毒身體不適，幸經住院高壓氧治療，順利恢復。為恭醫院高壓氧科醫師吳人權表示，一氧化碳因瓦斯、汽油、煤炭等碳氫化合物燃燒不完全而產生，是一種無色、無味、無臭、無刺激性的氣體，不易被人察覺，常造成人員暴露其中而不自知的危險。

由於腦部、心臟及腎臟是我們體內對氧氣需求最大的器官，中毒時便以這些重要器官功能失調的症狀為主，若中毒後導致長時間臥倒時，也常合併橫紋肌溶解症。

院方表示，中毒的症狀會因濃度而有不同，中毒症狀較輕者，可能會有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀。中毒較嚴重，則可見昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞，乃至於死亡；另外有少部分病人在恢復意識後，經過一段時間，發生遲發性腦病變，而有智能減退、大小便失禁、步態不穩、行為退化等症狀出現。

吳人權指出大部分的情況下在給予百分之百濃度的氧氣之後，症狀即可以逐漸改善，少數病人有昏迷、休克等狀況需要儘快接受高壓氧治療，因此高壓氧對於一氧化碳中毒的治療優勢在於，快速降低血中一氧化碳濃度，同時減少一氧化碳中毒的併發症。

為恭醫院提醒，當發現家人或朋友有一氧化碳中毒時，態度應保持冷靜，立刻將病人移至通風的環境下，因此特別提醒謹記一氧化碳中毒的急救步驟：1.立即打開門窗，讓空氣流通。2.將中毒者移到通風處，鬆解衣物，並抬高下顎。3.若已無呼吸、心跳者，應立即施以心肺復甦術。4.儘速撥打119 求助。

(中時 )