照顧漁民抗寒，雲林縣政府加碼補助虱目魚災損每公頃3000元。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區受到連續3波寒流來襲，虱目魚大量死亡，農委會已公告天災救助每公頃漁塭9000元，雲林縣長張麗善為幫助漁民抗寒，加碼補助魚塭處理費用每公頃3000元，以幫助漁民日後盡速復養，申請期限即日起至本月15日。

雲林沿海麥寮、台西、四湖及口湖4鄉，文蛤池都會混養虱目魚做為吃絲藻的工作魚，由於文蛤池屬於淺水魚塭，水溫較易流失，虱目魚在此次寒流大量凍斃，目前已超過50萬尾，漁民損失非常慘重。

張麗善表示，虱目魚大量死亡後，需以人工清除魚塭絲藻，在復養的過渡期間相對增加漁民不少費用支出，為減輕漁民負擔、加速寒害復建進度，特別額外補助魚塭處理費用每公頃3000元整。

縣農業處長吳芳銘指出，截至1月11日止，沿海4鄉公所受理現金救助案件已超過730件，目前面積共約780公頃，預計後續申請案件將持續增加，需協助漁民清除絲藻的面積可能高達1000公頃，經費約300萬元。

針對中央氣象局發布12日又有寒流南下，雲林縣政府呼籲漁民要持續加強防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及補注水溫較高的地下水。如果出現災害時，應立即通報魚塭所在地公所勘查，同時也要自行拍照佐證。

漁民說此次寒流一波接一波，12天內有3波寒流，比2016年的霸王級寒流更可怕，目前虱目魚凍斃已超過7成，寒流過後可能會全軍覆沒，只能嘆老天爺不賞飯吃。

(中時 )