新竹縣尖石鄉近日因2波寒流降雪，新竹縣政府農業處12日統計，估計山區受寒災影響約有18公頃，其中無收穫面積為4公頃，損失達64萬7000元，農業處長范萬釗也在主管會報中，力促經冰雪洗禮的高麗菜，他說雖外葉有損傷，但雪藏後更加香甜，請鄉親多加支持，勿使農民心血毀於一旦。

農業處統計，尖石鄉的鎮西堡、新光部落等地區，受影響的作物包含蘿蔔、甘藍及結球白菜，其中幼苗因受凍傷，只能全部摘除，災損面積總計18公頃，其中無收穫面積則有4公頃。

由於低溫危害作物的時間久且緩慢，新竹縣政府農業處也通報13鄉鎮市公所，若有出現寒災，可依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，農業處將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。農業處也預計於周五上山，實地勘災了解災損狀況。

范萬釗表示，雖作物受到霜害影響，但經雪藏的高麗菜品質反而更佳，因植物為了避免凍傷，會合成更多的葡萄糖增加溶質濃度，使得植物本身的糖分更高，吃起來也更鮮甜，因此期望在地鄉親多加支持雪藏後的蔬菜，雖外葉可能有損傷，不過更加好吃。

農業處也提醒農友務必增加防寒措施，蔬果與瓜果可以增置防風牆、防風罩或是塑膠布，果樹則套袋或表面覆土，養殖漁業則可搭蓋防風棚、加強水深，做好禦寒準備。

(中時 )