立委高嘉瑜針對富邦金併購日盛金案持續追蹤，她昨(12)日驚爆富邦銀董事長陳聖德曾打電話給金管會，表明富邦要公開收購日盛金，高嘉瑜痛批金管會走火入魔護航富邦是有原因；而高今日則將矛頭對準台北市府，質疑富邦金若收購日盛金100%持股所需要的資金將由哪來？要求富邦金大股東台北市府應該表態。

高嘉瑜昨日質疑金管會護航富邦金控併購日盛金，以助陸資脫產，黃天牧表示，建群投資是否是陸資，目前正在積極釐清。

今日高嘉瑜將焦點轉向台北市府，表示台北市府身為富邦金的大股東，面對富邦金併購日盛金這麼大的案子應該要有所掌握，而該收購案本身也問題重重，高嘉瑜指出，富邦金控收購日盛金為何不是富邦金控總經理韓蔚廷代表而是富邦銀董事長？難道是因爲富邦銀董事長跟過去出身銀行局局長、現任副主委的邱淑貞特別熟識？她批評，富邦金控法遵長到底是要害老闆？還是要害陳聖德？還是要害黃天牧呢？怎麼會在錯誤的時間、派出錯誤的人、找錯誤的監理長官呢？

而關於收購的問題，高嘉瑜也質疑，富邦金若收購日盛金100%持股，需花490億元，錢從哪來？她指出，綜合金管會資訊，富邦金短期資金來自借款、自有資金，還款來源就是「增資」。

高嘉瑜表示，富邦金最大股東台北市政府也該出聲表態了。對富邦金合併日盛金是否支持？對日盛金員工權益的態度？是否願意參與增資？她提醒，否則股權將被稀釋，市民權益也受影響，若要參與增資，市府有預算？市議會會支持嗎？

高嘉瑜要求台北市財政局長陳家蓁、法務局長袁秀慧和主計處長鄭瑞成等3席在富邦金的董事說清楚，市政府是在董事會當富邦金的橡皮圖章，還是站在維護市民權益的立場？

(中時新聞網)