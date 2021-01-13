由於美國對大陸科技巨頭華為實施貿易制裁，使得華為面臨高端晶片斷供的困境，已與許多最重要的全球供應商失去聯繫，最新消息指出，華為正加大對大陸當地的晶片投資，以及維持自己晶片的設計能力，來填補其半導體供應鏈的漏洞，此外，還悄悄地在深圳的科研基地建設1條小型晶片生產線。

《日經亞洲評論》報導，華為正在加大對當地晶片公司的投資，以填補其半導體供應鏈的漏洞。有兩位知情人士透露，華為正在與多家大陸晶片製造商合作，以尋求可能的投資，同時致力於維持自己晶片的設計開發。

根據該媒體對投資數據的分析顯示，過去1年半來，華為已經收購了20家半導體相關公司的股份，其中一半是在過去5個月內完成的。這些投資範圍涵蓋了目前由美國、日本、韓國和台灣公司主導的晶片製造行業，例如晶片設計工具、半導體材料、化合物半導體以及晶片生產和測試設備。

報導指出，從投資的速度和目標範圍可以明顯的看出，華為渴望擺脫美國的限制並保持其技術發展。

此外，多名知情人士表示，華為還悄悄地在深圳的科研基地建設1條小型晶片生產線。一位知情人士補充，從廣義上講，華為在深圳的研發生產線的重要性在於幫助加速晶片開發，並確保其所有設計能夠在以後順利地投入生產；這條線的建設始於2020年下半年。

至於投資方面，華為希望填補其晶片供應鏈中的空白，並正在接受政府的協助。

(中時新聞網)