遠傳去年底推出「遠傳搶付」服務，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合，目前已擴大集結近60個品牌進駐合作、橫跨九大產業類別，活動網頁在上市不到三個月已創造逾40萬不重複造訪人次、獲得消費者廣大迴響。

2月即將迎來農曆新年，春節七連休，還在煩惱要去哪玩嗎？「遠傳搶付」瞄準國旅市場及消費者需求，攜手雄獅、可樂、長汎、五福等知名旅遊品牌，消費者只要透過遠傳搶付平台線上申辦遠傳電信門號，即可依照申辦方案獲得對應的行程折抵優惠，4G月付399元起、5G月付999元起皆享優惠，現折2,400元至12,000元不等。「遠傳搶付」搭配優質旅行社陪你一起玩台灣、提早規劃春節假期旅遊，全台各地皆可出發，想怎麼玩就怎麼玩，精彩開春邁向2021每一天。

消費者透過遠傳搶付平台線上申辦雄獅旅遊專屬5G 1399方案，旅遊行程任選折抵12,000元！主推別具特色的臺鐵美學新能量「鳴日號觀光列車」，由臺灣本土設計師邱柏文操刀，榮獲2020日本設計大獎「Good Design Award」，為旅客揀選出最獨特的鐵道記憶，搭配套裝行程【蘭鳴花饗】鳴日號宜花3日遊，即可搭乘鳴日號觀光列車，品嘗太魯閣山月村部落美食、藏酒佳釀，密探砂卡礑峽谷及里山馥蘭朵藝境，同時飽覽現代美學與大自然的鬼斧神工。

每年超夯的春遊賞櫻行程限量開賣！可樂旅遊首推被上帝遺忘的部落「司馬庫斯」＋「春日賞櫻」精選旅遊行程，透過遠傳搶付平台線上申辦可樂旅遊專屬資費方案，最低只要0元起，還可尊榮享有專車到府接送服務及獨創小團包車新旅遊模式，輕鬆與三五好友暢遊台灣私房景點，發現更多不一樣的台灣之美。

長汎假期推出春節輕享旅程，1日至3日的套裝行程只需四人即可成行，讓你過年與親友相約台東走春，沿路欣賞伯朗大道油菜花、二層坪水橋波斯菊、太麻里櫻花，慢遊台東最愜意。小資族群透過遠傳搶付平台線上申辦長汎假期專屬4G 399方案，更多春節旅遊行程任選現折2,400元。

擔心連假出遊會塞在車陣中的消費者有福了，五福旅遊首選國人最暢銷熱賣的旅遊商品「高鐵住宿套裝自由行專案」，消費者只要透過遠傳搶付平台線上申辦五福旅遊專屬資費方案，可任選五福旅遊官網高鐵假期商品，更彈性地挑選喜愛的產品組合，最高還可折抵12,000元。

(中時 )