往年參展人次平均達30萬人以上的台北國際動漫節，將於2月初搶在年節前登場，但隨連日疫情升溫，今年台灣燈會取消，也讓外界憂心大型聚會安全性。主辦單位中華漫畫出版同業協進會秘書長高世樁表示，目前仍續辦，後續也會持續遵守防疫指揮中心防疫原則。

高世樁表示，因今日疫情加重才陸續有相關大型活動異動消息，目前還須持續討論，但在先前，主辦單位便已經訂定比去年防疫措施更嚴格的規範，並於網路先行公布。包含實名制、口罩、量額溫、消毒雙手，都列於目前防疫規範中。

至於場內人數控管，高世樁表示，往年不管是於世貿或是南港展覽館舉辦，場內本就因場地空間有限制人數，考量疫情，也會持續遵照疫情指揮中心，了解大型聚會場內人數限制規定。

由文化部指導的台北國際動漫節在今年邁入第9屆，此屆邀集了約60家廠商、500個攤位及13場的簽名座談會。雖有疫情，但不少海外卡司仍透過線上方式，與台灣漫迷相見歡。倍受矚目的活動則是《鬼滅之刃》劇場版台灣配音員簽名見面會。

(中時 )