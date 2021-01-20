瞄準農曆年前國人傳統購車旺季商機，BMW總代理汎德針對BMW指定車型分別推出低月付9,900元起多元分期方案、零頭款、零首付多元分期方案、高額60期零利率專案加贈一年乙式全險或尊榮租賃專案等多種優惠方案。

汎德表示，其中全新BMW 2系列Gran Coupe於元月交車，另加碼贈送iPhone12 Pro 256GB，全力搶攻新年銷售。

(工商 )