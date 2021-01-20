搶賺年前旺季商機 汎德推BMW全車系高額零利率購車優惠 11:292021/01/20 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瞄準農曆年前國人傳統購車旺季商機，BMW總代理汎德針對BMW指定車型分別推出低月付9,900元起多元分期方案、零頭款、零首付多元分期方案、高額60期零利率專案加贈一年乙式全險或尊榮租賃專案等多種優惠方案。 汎德表示，其中全新BMW 2系列Gran Coupe於元月交車，另加碼贈送iPhone12 Pro 256GB，全力搶攻新年銷售。 通路皆兄弟 MUJI將搶進全聯設櫃開店中店 旗艦轎車商機大 凌志LS大改款搶頭香 (工商 ) #全新 #汎德 #BMW #高額 #旺季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣車業產值 四成來自汽車電子 04:102021/01/19 產業．科技 搶寒假商機 台北君品推TOMICA小汽車主題客房 10:212021/01/19 生活 網購年貨夯 美味年菜趣味桌遊以及大掃除利器輕鬆買 15:042021/01/19 科技 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 臺灣知名家電設廠 落腳臺南 04:102021/01/19 產業特刊 太空藍海大 星鏈計畫小台廠搶進 賺錢還得等等 08:532021/01/19 財經 電動車跑得快 瑞信愛五指標股 08:592021/01/18 財經 副總統風範 彭斯致電賀錦麗 04:102021/01/17 國際大事 農曆春節將至 元大銀16萬份發財金、水大放送 14:232021/01/18 財經 元大銀發財金、發財水 大放送 04:102021/01/19 投資理財 唐吉軻德台灣首店明開幕 必買商品搶先看 17:322021/01/18 生活 財經熱門新聞 陸鐵礦石自給率將提高至45％ 怕肥單大縮水 澳巨頭急了 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 川普功勞？英智庫：6成歐洲人認陸10年內超美成全球最強 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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