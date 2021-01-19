搶攻年菜圍爐商機，瓦城泰統集團除旗下7大餐飲品牌各自匯集經典美味推出套餐組合供民眾到店享用，旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、湖南料理「1010湘」與跨菜系中式料理「時時香」，推出當日新鮮現做的4至6人溫馨小家庭及7至8人超澎派圍爐宴兩種年菜外帶選擇。不僅店點遍布全台取餐最方便，今年度更首次開放線上訂購，即日起至2月8日（一）可直接透過「wa10瓦城」官方line帳號預訂，加倍便利、省時。

針對除夕夜想外出用餐感受熱鬧的年節氣氛消費者，瓦城泰統集團旗下7品牌推出過年限定套餐組合，消費者自2月1日起至2月14日期間，揪好友點用「新春麵麵聚到」美味套餐或加價升級套餐，就贈送熊大心主題「開春大心紅包袋」乙份。

「瓦城」與「非常泰」年菜外帶套餐，分為6人經典小家庭3,999元及8人團圓大滿足5,999元，除年節必吃的「冬粉鮮蝦煲」、招牌「月亮蝦餅」、「辣炒牛／豬肉」與「泰式咖哩雞」等等經典好菜，還有新春限定的團圓夜大菜「鴻運檸檬清蒸魚」、泰美味「綠咖哩什蔬」，與滿滿海鮮與配料的團圓鍋物「開運酸辣海鮮鍋」。瓦城集團並特別推薦加購海陸雙全的「豬肋排櫻花蝦米糕」，選用干貝、豬上排等上等食材，加上特製蝦醬調味，帶來海陸雙全的富貴年節喜氣。

針對過年想吃中式料理的顧客，瓦城旗下「時時香」與「1010湘」年菜外帶套餐，則推出團圓餐桌上必備主角「團圓富貴荷葉飯」，精選XO醬與新鮮食材相互映襯，層層堆疊專屬的福氣好滋味，還有年菜限定「福運鮮蝦捲」，以腐皮包裹新鮮蝦泥酥炸，沾上酸甜梅子醬，標榜是大人小孩都愛吃的美味。

此外，「時時香」並推出搭配年菜必備「黃金上湯獅子頭」、創意台菜「3.5杯雞」、「阿婆紅燒肉」、鮮美暖胃的「剝皮辣椒燉雞湯」等升級版創意台菜。「1010湘」則有撩人食慾的大菜「霸王魚頭」、香氣十足的「神仙孜然肋排骨」與「鮮蝦粉絲煲」、溫潤滋補湯品「一罐香」等。吉祥美味與經濟實惠同時兼具，兩品牌售價皆為6人經典小家庭4,000元有找，8人團圓大滿足不到6,000元。

近日受寒流影響，天氣持續低溫，瓦城歡迎民眾到「大心」來碗熱騰騰的泰式麵食。因應春節到來，「大心」自即日起推出適合兩到三人共享的「新春麵麵聚到」美味套餐，澎派好料可任選招牌《酸辣海陸麵》、《清燉越南牛肉河粉》、《酸辣番茄松阪豬肉麵》等主食，搭配泰式《蝦醬雞翅》、《青木瓜沙律》等附餐、美味小菜與飲料。新春2月1日（一）至2月14日（四）期間，揪好友點用「新春麵麵聚到」美味套餐或加價升級套餐，就贈送熊大心主題「開春大心紅包袋」乙份。

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