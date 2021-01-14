美國政治紛亂未平，市場續聚焦刺激措施，美股周三表現多觀望淡然，台股逢漲多後回檔，且台積電激情冷卻，周四大盤開低118.78點報15651.2點，台積電失守600大關，壓抑指數大跌近150點，15700一度失守，最低達15620.96點，鴻海家族挾電動車題材，車用電子異軍突起，航運也重燃戰火，盤中跌勢收斂，指數在15700點附近徘徊，午後空軍再突襲高價、電子、光電股，終場下跌62.79點或0.4%，收在15707.19點，守住15700關卡，成交金額3892.75億元。今日外資(不含外資自營商)賣超89.2713億元，投信賣超22.6215億元，自營商買超15.9521億元，三大法人賣超95.94億元。外資再度轉賣超，元月仍買超620.44億元。

下午萬眾矚目的台積電(2330)線上法說會，加上周四股息入帳添柴火，惟周三ADR大跌3.07%，以及英特爾執行長將換人之消息，權值王開盤直跌逾2%或18元，至587元為當日最低點，摜破600元關卡，終場收跌2.15%或13元，報592元。股王股后尾盤難守紅盤、苦收跌，大立光(3008)早盤一度重返3000元關卡，最高達3015元，隨後盤中多在2990元附近沉浮，午後跌幅加重，收跌1.17%至2960元；矽力-KY(6415)早盤曾摸及2990元，同樣午後不堪空軍襲擊，收跌1.23%至2820元，兩大高價股相差140元。其他高價股，信驊(5274)整數關卡告急，持續收黑2.68%，仍剛好守住2000元；旭隼(6409)破1300元，高達1330元再創天量，收漲8.16%至1325元；日月光投控(3711)觸及102元，突破百元創高，仍收跌0.6%至99元；敦泰(3545)業績可期下，爆量收鎖106元漲停，坐穩百元位；富邦媒(8454)、聯發科(2454)分獲外資喊至1070元、950元目標價，惟股價終場分別漲0.67%、跌2.6%。

權值股來看，華碩(2357)利多大禮包，最高達291.5元，盤中股價改寫三年半來新高，翻黑收跌0.17%。金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)亦收紅，中華電(2412)、中租-KY(5871)等表現有戲，台達電(2308)、聯電(2303)、中鋼(2002)、統一(1216)、研華(2395)則收黑。

鴻海(2317)結盟中國吉利汽車，獲外資齊聲叫好，日系外資將目標價調高至130元，盤中股價觸及117元漲停價、創2017年9月來新高價，收漲8.92%至116元，爆出31萬4794張的歷史天量，市值增至1兆6081.08億元；鴻準(2354)同漲逾5%，改寫逾2年高價，鴻家軍廣宇、正達(3149)、乙盛-KY、樺漢齊漲停，天鈺(4961)亦漲近9%；其它電子中，可成(2474)、昇貿(3305)、貿聯-KY(3665)、旭隼(6409)等均勇猛上攻，該類指收漲6.93%，成為上市類股漲幅第一。漲幅第二是頹靡幾日的航運股，類指收漲1.26%，BDI指數連3漲，四維航(5608)飆上漲停，陽明(2609)、志信(2611)等重燃漲火。電腦周邊收漲1.24%排第三，比特幣概念股撼訊(6150)、青雲(5386)雙寫漲停，微星(2377)盤中股價創波段新高、收紅1.45%；樺漢(6414)、和碩(4938)亮燈漲停，奇鋐(3017)、安勤(3479)等亦利多上漲。國巨(2327)、華新科(2492)雙雙翻紅，首利(1471)、立德(3058)雙寫漲停，推升電子零件類指收漲0.34%。汽車、電機類指均上漲逾0.5%；金融、鋼鐵、電子分跌0.04%、0.5%、0.57%，多數傳產、電子皆頹靡，跌幅最劇為玻陶、半導體、造紙，都跌幅超過1%，生醫、水泥、百貨也難逃跌勢。

電動車行情正夯，車用題材火燙燙，和碩站上漲停77.9元鎖住，創近三年新高；乙盛-KY(5243)、廣宇(2328)、佳凌(4976)同樣漲停，和大(1536)漲3.73%。而第一季面板呈現供不應求，後續報價看漲，惟面板雙虎友達(2409)、群創(3481)股價翻黑，其他面板股如達運(6120)、矽創(8016)、彩晶(6116)仍守住紅盤。其他個股，漢磊(3707)、勤凱(4760)登峰、同欣電(6271)漲停，業績可期金像電(2368)、昇貿(3305)表現可圈可點，以及三星影像感測器傳漲價4成受惠的晶相光(3530)、原相(3227)股價齊漲逾4%。

5日RSI為82.73，10日RSI為82.68。9日K值為94.51，9日D值為93.66。20日乖離率為5.99。國泰證期指出，頻創高容易引來外資的調節賣壓，預期短線指數上檔壓力恐持續增加，不過長線多頭格局不變。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，逢低布局訂單能見度高股。

分析師指出，估台股將續呈箱型區間震盪，短線漲多修正並非壞事，有助日後累積動能續攻。類股持續輪動，選股不選市仍為主要操作策略，長線趨勢仍為未來主流，留意Intel將於22日法說會釋出外包決定。選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及第1季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)