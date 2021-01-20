台股在台積電(2330)帶領下，加權股價指數持續創新高，國泰金(2882)調查，民眾對於2021年上半年台股加權指數高低點的預期，高達6成的民眾認為台股指數高點將落在14,500～15,500點，近5成民眾認為低點則在13,000點之下。

這次針對民眾對上半年台股加權指數高點會落在哪個區間的預期，調查結果顯示，37.1％的民眾認為台股指數高點將落在14,500~15,000點區間，23.3％的民眾預期高點落在15,000～15,500點區間，22.3％認為落在14,000～14,500點區間，僅7.1％的民眾預期高點會超過16,000點。

低點部分，25.1％的民眾預期上半年台股低點將落在12,500點以下，22.8％的民眾認為台股低點將落在12,500～13,000點區間，16.5％的民眾則預期落在13,000～13,500點區間。

(時報資訊)