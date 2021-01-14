台鐵局14日宣布和花蓮縣政府簽署「洄瀾雙城開發計畫」的合作備忘錄，希望開發合計41公頃的車站周邊土地，落實地方發展需求共創花蓮新風貌，促進花蓮縣民、縣府及台鐵局三贏之局面。

台鐵局表示，為活化管有土地資產，建構花蓮國際觀光門戶，經多次與花蓮縣政府討論洄瀾雙城開發計畫內容，並於2020年8月成立洄瀾雙城開發計畫溝通平台，對於共同開發花蓮市新站及舊站土地之發展方向，已達成初步共識。

台鐵局說，「洄瀾雙城開發計畫」大多為公有土地，主要為台鐵局及花蓮縣政府所持有或管理，計畫基地可概分為兩處主要基地。一處位於花蓮火車站及其周邊土地，面積約為23公頃；另一處則位於花蓮東大門夜市及其周邊土地，面積約為18公頃；兩處基地面積總計超過40公頃。

台鐵局表示，透過新舊車站地區的整體規劃，以雙核心發展模式－洄瀾車站城及洄瀾星空城，與花蓮縣政府共同推動，展望建構國際級觀光門戶，為花蓮地區帶來更大效益及競爭力。

台鐵局指出，本次簽署合作開發備忘錄，是台鐵局與花東地方縣府之首例，更是台鐵環島珍珠串鍊計畫中花東最耀眼的珍珠，象徵台鐵資產開發在花東地區的發展藍圖。

(工商 )