紐西蘭機師染疫案，國民黨台北市議員徐巧芯公布指揮中心未公布的染疫者足跡，遭疫情指揮中心揚言提告，並請政風調查；台灣發生首起醫護染疫案例，廣播節目主持人周玉蔻搶先公布院內感染細節及染疫者足跡，卻未被譴責。衛福部長陳時中的作法，被質疑雙標。前民進黨立委沈富雄透露，當衛福部長已經1年的陳時中，已經顯現一個很特殊的性格，「惦惦呷整碗公」，是一個很鴨霸、很霸道的人。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，周玉蔻不管講再多的錯誤，綠營沒有人敢批評周玉蔻，當作沒有聽見一樣。周玉蔻跟陳時中的互動關係，其實講不完。陳時中當衛福部長已經1年了，他已經顯現一個很特殊的性格，「惦惦呷整碗公」，是一個很鴨霸、很霸道的人。什麼事情，他講了算，你們不必懂那麼多、不必要知道，照他的意思去做，就對了。

沈富雄指出，陳時中雙標的事情多了，比如，中國大陸跟非中國大陸處裡方式不一樣，非中國大陸的部分，跟我們友善關係的大國，他很尊敬，所以日本、美國關島要包機，他都從寬處理。但是對那些小國，他其實很看不起人家，比如對史瓦帝尼，他就很兇。如果今天變種病毒來自日本，他還會那麼兇嗎？

沈富雄接著表示，陳時中這種心態真的非常霸道，因為他開始的前半段，做得太順了、成績太好了，順風船開久了，他就覺得老子說了算。

(中時新聞網)