「Military.com」13日報導，在經歷多年來的挫折後，美國海軍水面部隊指揮官基奇納(Roy Kitchener)宣布，海軍近岸作戰艦(LCS)在太平洋地區的任務將激增，以配合海軍與陸戰隊近岸作戰與遠征前進基地作戰，進而反制中國大陸在區域的影響力日增。

基奇納指出，海軍已界定LCS在海軍第七艦隊中，所執行的任務。依據《國防戰略》所盧列出的目標，LCS在第七艦隊可發揮多種功能，而它們(指LCS)將走入第一線。

LCS計畫過去為機械問題所困擾，並讓國會召開聽證會。美海軍軍令部長吉爾迪上將(Mike Gilday)本週表示，由於不適合未來作戰，海軍有必須割捨LCS的載臺，包括LCS的實驗性船體。

甚至，2020年海軍還以節省經費為由，宣布前4艘LCS將於2021年3月封存，分別為「自由號」(LCS 1)、「獨立號」(LCS 2)、「沃斯堡號」(LCS 3)與「柯羅納杜號」(LCS 4)。其中，「自由號」於2008年服役、「獨立號」於2010年服役、「沃斯堡號」於2012年服役，而「柯羅納杜號」則於2014年服役。

海軍表示，這4艘原本預定轉為測試用艦；但由於與後續建造的LCS差異過大，而必須針對船艦結構、戰鬥系統進行重大升級，才夠「大國競爭」之用。然而，升級所需成本過高，故乾脆封存此4艦，由較新的LCS艦負責測試任務。

僅管如此，基奇納12日仍表示，LCS仍然是相當實用的載臺，特別是在太平洋地區。因為，海軍與陸戰隊目前正聚焦於大國競爭環境下的近岸作戰，以及遠征前進基地作戰(expeditionary advanced bases)。

吉爾迪日前承諾，將妥善利用海軍擁有的31艘近岸作戰艦。不過，LCS目前正面臨數項挑戰，其中之一為近2年的大修計畫恐讓其無法部署。吉爾迪表示，現況不容其瞻前顧後。其責任是讓這些船成為可恃戰力，當部署至海上時，它們能前往任務點，並以可靠之姿進行作戰。

吉爾迪深信，LCS可為海軍日常海上競爭帶來致命的能力，而這將成為其未來十年努力實現的目標。吉爾迪進一步解釋，每艘LCS都將獲得海軍打擊飛彈(NSM)。透過長程精準打擊武器，以發現、摧毀100浬外的敵軍船艦。「吉佛茲號」(LCS 10)是首艘安裝NSM的LCS，並於2019年太平洋演習中首次試射。海軍仍持續研究如何讓LCS更致命。

目前LCS 10已於2020年10月完成在印太司令部的部署，並在南海執行演訓與自由航行任務。「蒙哥馬利號」(LCS 8)則在2019年完成首次區域部署。由於LCS 8可進入較大船艦無法進入的淺水港，從而讓美海軍的水手能和當地海軍交流與合作。

(中時新聞網)