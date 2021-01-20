抗疫週年2019冠狀病毒疾病疫情爆發一年，美國缺乏協調的防線節節敗退，淪為全球最嚴重疫區。即使掌握疫苗，新總統拜登仍須堵住大量防疫漏洞，才能讓美國早日擺脫危機。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）至今奪走全球200多萬條人命，美國占近1/5。這個全球首屈一指的強國在病毒壓境下不堪一擊，從中央到地方、政府到民眾，近一年飽嘗防疫不力的苦果，陰影遲遲無法散去。

一年前，中國湖北省武漢市封城後不久，美國宣布對中國實施旅行限制。但義大利等國深陷疫情危機時，美國仍對歐洲旅客入境不設防。去年3月起，輪到美國疫情一發不可收拾，紐約等與歐洲往來密切的東岸大都會淪為重災區。

聯邦政府輕忽威脅，失去防疫先機，各州政府眼見疫情失控被迫亡羊補牢，相繼頒布居家防疫令。美國經濟如同休克般幾近停擺，超過2000萬人丟掉飯碗，掀起1930年代大蕭條以來最猛烈失業海嘯。

時任總統川普難以承受經濟痛楚，主張鬆綁防疫限制，加上全美50州各自為政，許多傳染率未降至門檻以下的州提早重啟經濟，為疫情從春季延燒到夏季埋下伏筆。

去年入夏後，加州、德州、佛羅里達等州疫情升溫，恢復部分防疫限制，紐約等州則因謹慎應對躲過這波風暴。但隨著天氣轉涼，民眾待在室內時間增加，從事社交活動時防疫心態鬆懈，美國入秋後疫情從鄉村地帶復燃，如野火般迅速蔓延。

從感恩節到跨年的傳統佳節，大量民眾無視公共衛生機關勸阻，在疫情嚴峻之際出門遠行、與親友團聚。全美疫情就此完全失控，新增確診與住院人數不斷飆新高，醫療院所不堪負荷，單日死亡患者一度超過4000人，邁入拜登描繪的「黑暗冬季」。

美國掙扎抗疫時，被視為防疫基本配備的口罩卻沾染政治色彩，掀起高度爭議。

川普排斥口罩，力挺他的保守派人士普遍深信戴口罩違背個人自由，使得美國疫情爆發後欠缺全國一致的口罩政策，抗疫防線缺了一角。

此外，公衛專家眼中採檢、隔離、接觸者追蹤3大防疫措施，美國也因50州各行其是而漏洞百出。

部分州政府防範病例移入，要求民眾抵達須出示採檢陰性反應報告、或是自主居家隔離14天，但陸路人員往來防不勝防，多地缺乏強制執行機制，相關規定形同具文。至於耗費大量人力的接觸者追蹤工作，許多州無暇顧及，疫苗開始施打後更是如此。

去年12月，2019冠狀病毒疾病疫苗接種工程在疫情水深火熱時展開，帶來一絲曙光。但疫苗初步供給有限，拜登就算要求加快腳步，也不一定能兌現上任百日內施打1億劑的支票。

川普執政時，聯邦政府負責疫苗採購與分發，施打任務交給各州與地方政府。拜登打算讓聯邦、州與地方政府加強合作，承諾在全美各地設立由聯邦政府主導的疫苗施打中心，並資助各州政府出動國民兵擔任幫手。

拜登也表明將傾聽專家意見，讓遭川普冷落的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）主導防疫工作，並要求上任百日內民眾須在聯邦機關與跨州交通工具內戴口罩。

愈來愈多人接種疫苗之際，拜登與川普政府有別的防疫作為令人期待美國逐步擺脫疫情陰影。

但事在人為，拴緊螺絲並非新政府一上任就能實現。民眾在病毒威脅未除時是否持續配合戴口罩、維持社交距離，拜登能否說服夠多民眾接種疫苗，新型冠狀病毒是否變異到現有疫苗失效的地步，都是美國達到群體免疫前未解的問題。

補強病毒快篩、接觸者追蹤也將是美國在疫情結束前安全重啟更多經濟活動的關鍵，除了資金需要到位，相關工作也有賴各級政府與民間單位協調配合。

美國為2019冠狀病毒疾病大流行付出慘重代價，經濟百廢待舉，國力元氣大傷，一年來逝去的40多萬條人命價值更難以估量。全美上下應痛定思痛、記取教訓，美國才能早日撕掉「疫區」標籤，以更堅強的防線面對未來更多傳染病威脅。

(中央社)