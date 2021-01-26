國定古蹟嘉義城隍廟26日發表牛年小物，「金牛角錢母」，外形以牛角及元寶曲線做為主體，非常吉利。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟26日發表牛年小物，「金牛角錢母」，外形以牛角及元寶曲線做為主體，非常吉利。（呂妍庭攝）

嘉義火焰舞蹈團演出行動舞劇。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟26日發表牛年小物，限量3000分「金牛角錢母」，並宣布今年採有條件發放。（呂妍庭攝）

嘉義火焰舞蹈團演出行動舞劇，同時迎來財神，藉此祈求牛年否極泰來。。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟連續10年製作生肖新年小物助民眾招財，今年受疫情影響，以往初三、初四開放民眾排隊領取招財小物的慣例被打破，考量群聚有增加感染風險，廟方改採有條件發放，大年初一到廟裡點燈或添油香的民眾，就能拿到限量的「金牛角錢母」。

嘉義城隍廟在金牛年推出限量3000個「金牛角錢母」，外形以牛角及元寶曲線做為主體，正面圖像為「金牛送財」，背面圖像則是「聚寶盆」，正反兩面設計代表「招財福祿都滿載」，董事長賴永川強調，金牛角錢母非常吉利又喜氣，一定能引起熱潮。

不過考慮到防疫，賴永川說，原訂大年初三、初四贈送信眾「金牛角錢母」活動取消，大年初一到廟裡點燈、添香油錢或點財神燈才能領金牛角錢母，避免過多人潮排隊群聚，增加傳染風險，並提醒領到錢母的民眾，要到五路財神殿過香爐，讓財運加值，心想事成。

今廟方也特別邀請嘉義火焰舞蹈團演出行動舞劇，演譯小老鼠們遭受病毒大魔欺負壓迫，向神明祈求護佑後，焰紅牛神女將下凡驅魔去疫，同時迎來財神，藉此祈求牛年否極泰來。

(中時 )