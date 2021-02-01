喜憨兒基金會旗下庇護工場、位在高市三民區的「喜憨兒創作料理」店家下滑2成。（喜憨兒基金會提供／柯宗緯高雄傳真）

喜憨兒基金會旗下庇護工場、位在高市三民區的「喜憨兒創作料理」店家下滑2成。（喜憨兒基金會提供／柯宗緯高雄傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，多家公司行號取消尾牙，改訂年節禮盒送禮。身心障礙者經營的庇護工場，今年年節禮盒業績微幅上揚，像是喜憨兒基金會統計，年節禮盒成長2成，但實體店面受影響，三民區「喜憨兒創作料理」店家下滑2成，喜憨兒桃園南門公園庇護商店衝擊最大，生意只剩1成多。

高市勞工局指出，109年與108年相比，高雄庇護工場營收下降，主要因疫情及喜憨兒高雄庇護工場搬遷，預計今年下半年才會重新營運。今年年節禮盒方面，整體庇護工場表現持平。

但勞工局觀察發現，不少企業擔心疫情干擾，紛紛傳出停辦或縮減尾牙聚餐規模，或改送春節禮品，感謝員工的辛勞，「一次都幾千、幾百盒的訂」。

喜憨兒基金會指出，年節禮盒方面銷售微幅成長兩成，年節前民眾踴躍幫助公益團體，不用實際到店面，透過電商直接下訂，另基金會積極與各式平台、網紅、媒體合作，今年10款禮盒熱銷，個人採購比較多，也不乏企業過年要送禮。

不過，喜憨兒庇護工場咖啡店、餐廳就因疫情受衝擊，全區都下滑2成，尤其桃園首當其衝，該店生意剩下1、2成，生意差非常多。而位在高市府四維及鳳山行政中心的喜憨兒烘焙屋，也有微幅下降，以外帶居多，民眾避免內用。

位在文山特區的「喜憨兒創作料理」，去年上半年就曾因疫情波及，生意掉了不少，在疫情趨緩過後，加上知名部落客宣傳，半年來生意不俗，但最近疫情緊張又下滑兩成，不過店家也加強防疫作業，員工健康自主管理、定時消毒，用餐座位區間隔拉開等措施，希望吸引客人回流。

(中時 )