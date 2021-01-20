2020年新冠疫情肆虐全球經濟，澳洲去年公布的第2季GDP較前季下滑7%，創下史上最大單季跌幅，澳洲也寫下1991年以來首見經濟衰退，澳幣持續走軟，但隨著大陸經濟強勁復甦，澳洲身為煤礦出口大國，澳幣應聲強彈。不過，澳洲證券與投資委員會（ASIC）警告，澳洲經濟仍未走出險境，甚至有迎來企業破產潮的風險，失業率將繼續惡化。

據《澳洲財經線上》報導，澳洲證券與投資委員會（ASIC）公布最新數據，截至2020年12月27日當周2周內，澳洲平均就有60家企業破產，遠遠高於前一年同期的13家，這是澳洲近半年來企業破產數首次出現增長。由於去年3月疫情來襲，澳洲政府曾對破產債務重整的法規做出臨時更動，讓澳洲企業與債權人有空間協商，讓這段期間破產企業數減少，被稱為「破產甜蜜期」。

但該臨時法案在去年12月31日到期，澳洲央行預計，2021財年澳企整體營收預計下降9.5%，破產數甚至會較前一年增加5200家，澳洲經濟將迎來破產潮。

澳洲住房和城市研究所（AHURI）報告也指出，澳洲2021年失業人口將達100萬人，失業率達8.7%，根據澳洲統計局公布數據來看，截至2020年10月，全澳洲已經達96.09萬人失業，失業率約7%。

此外，澳洲與北京當局交惡，主要是澳洲政府針對新冠疫情來源，質疑北京當局對於疫情之初隱瞞，才導致全球大感染，這也使得北京當局從5月起就對澳洲的大麥、羊肉、牛肉、龍蝦以及木材大幅提高關稅稅率，甚至連煤炭、鐵礦石等大陸經濟復速後，需求強勁的原物料也限制進口，專家預估，澳洲的GDP可能會有5%受到影響，數據也顯示，2020年澳洲對陸貿易出口額下滑4%，銳減60億澳元(約1300億元新台幣)。

(中時新聞網)