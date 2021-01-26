台幣兌美元預期今年仍將持續去年漲勢，財信傳媒董事長謝金河昨(25)日深夜「要當台幣升值的贏家！不要變輸家！」為題，研判升值壓力有增無減，台灣企業必須有妥善因應，台幣升值正好是資本投資、加快併購升級機會，不該停留在低端製造，和中國大陸企業拚價格。

謝金河判斷，央行發出求救訊號，其維持匯率穩定機制很可能已經被美國盯上，不小心就會成為匯率操縱國，因此升值已難避免。他稱，台幣升值是台灣製造業普通面臨的壓力與挑戰，將啓動一輪淘汰賽，也是產業升級與轉型的關鍵轉捩點，最重要的是產業有沒有高附加價值。

他稱，2020除了新台幣升值，韓元及人民幣升值幅度也和台幣相當，人民幣還略高於新台幣，造成中國大陸傳統製造業哀號遍野，情況比台灣更嚴重，從毛利率高低就可以看到對匯率升值抵抗力。

謝金河表示，台灣產業毛利率都有相當提升，像氣動元件的亞德客毛利率提升至50.8%，股價已衝上千元，反觀中國大陸很多製造業毛利率都在3%以下，匯率升值，便招架不住。因此，在台幣升值壓力下，如果仍停留在低端製造，跟著中國大陸的企業拼價格，恐怕會淘汰。

在結語他舉台積電擴大資本支出，與國巨、環球晶併購國外企業為例，寫到：「台灣的企業一定要利用升值機會奮力精進......台幣升值正好是進口高端設備，這是資本投資最好的機會。還有，有企圖心的企業可以利用台幣升值加快併購的腳步，因此，台幣升值不全然是負面的，贏家與輸家的差別在一念之間。」

(中時新聞網)