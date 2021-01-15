小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(15日）財經重點。

【1】台積電大增資本支出 11檔受惠股看旺

英特爾突換CEO，引起市場猜測，英特爾可能延後外包台積電，引發外資賣壓，造成台積電14日股價下挫13元，收592元。惟盤後台積電法說大增資本支出，且表示2021年表現將優於同業，包括弘塑（3131）等11檔台積電受惠股同步看旺。

【2】魏哲家：台積今年營收看增15%

台積電14日召開法人說明會，總裁魏哲家表示，5G及高效能運算（HPC）將是未來幾年驅動半導體產業成長的大趨勢，預估2021年5G智慧型手機滲透率將提升至35％，加上HPC應用多元且都需要採用先進製程，對晶圓代工市場及台積電均將帶來強勁成長動能。

【3】依賴加深，年增16% 我對陸出口去年突破2千億美元

大陸海關總署14日公布最新外貿數據，其中，2020年台灣對大陸出口額創歷史新高，達2,006.64億美元，年增16％。根據我財政部數據，在中美貿易戰影響下，「電子零組件」產品出口大陸大幅增加近兩成五，是台灣出口大陸金額創新高的主要原因之一。

【4】阿里80億美元發債 傳擱置

中國最大民企之一的阿里巴巴至今處境尷尬，市場盛傳，阿里原訂本周要發行的80億美元離岸債至今未見蹤影，可能擱置延誤。陸媒36氪14日引述消息人士表示，阿里美元債的潛在投資人至今還沒有收到相關文件資料。

【5】美國商會：拜登上任初期 大陸高層將訪問華府

中美兩國已為修復低迷關係開始鋪路。美國商會高級官員透露，「所有跡象」都顯示，中國高層代表團將在美國準總統拜登上任初期訪問華盛頓。

(中時新聞網)