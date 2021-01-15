由富邦金(2881)旗下富邦證券輔導的晨暉生物科技(1271)將於18日興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，晨暉公司為紅麴、益生菌之保健品原料研發、製造廠商，紅麴產品獲美國FDA NDI(New Dietary Ingredients)認證的新膳食原料，不含莫那可林K(Monacolin K)，可與降血脂史塔汀類(statin)藥物併用。晨暉在國內與民視擁有良好合作關係，根據市調公司尼爾森數據統計，晨暉為民視ODM之娘家大紅麴及娘家益生菌產品，在台灣銷售市占率第一。展望未來，晨暉仍將布局國內其他銷售渠道及開發海外市場，業績可望逐年成長。

晨暉核心價值為專業的研發能力、專利技術的發酵製程，與「國立臺灣大學生化科技系」潘子明名譽教授合作，致力於NTU 568 紅麴菌與 NTU 101 乳酸菌研究、設計、製造，以及全方位「客製化」產品開發。NTU 568紅麴菌株在調節血脂、調整血糖、調節血壓及延緩失智症領域有相當豐富的科學實證，NTU 101益生菌則是篩選自出生三天的嬰兒腸道，具有相當優異的耐胃酸與膽鹼能力，同時也在調整腸道菌相、改善過敏及提升免疫力等領域發表過許多國際期刊，兩隻菌株也同時投入多個人體臨床驗證功效。

晨暉國內銷售部分，加強與行銷客戶的業務合作，將持續加強既有產品「娘家益生菌」及「娘家大紅麴」的行銷力度，訴求「娘家益生菌」多功能的保健功效及「娘家大紅麴」雙項健康食品認證，並持續在電視、實體及網路廣告、保健、電購節目及書報雜誌等進行多樣、綿密的曝光，以加深消費者對於娘家產品的印象，並提升回購率。

國外市場推動重點區域在北美、歐洲、中國大陸及東南亞市場。北美市場部分，紅麴產品(ANKASCIN 568-R)獲得美國FDA的NDI核准，是目前唯一可以在北美合法銷售的紅麴保健產品，將著重 ANKASCIN 568-R保健原料的業務開發與行銷宣傳，持續與對此產品有興趣的各大保健食品品牌商嘗試各類型的合作；NTU 101益生菌產品在歐洲部分，已與義大利百年保健食品大廠簽約合作，由其代理經銷歐盟地區；中國大陸方面，除紅麴產品正在申請中國保健食品(藍帽子)認證中，並已陸續接獲試產訂單；另外，東南亞及其他市場，已於馬來西亞、埃及等地簽訂經銷合作合約，並陸續申請當地保健食品認證中。由於晨暉公司人體臨床試驗之成果確切，相關研究論文及專利獲得客戶認可，並已陸續簽訂合約及接獲訂單，未來拓展海外營收市場可期。

晨暉公司2019年營收1.72億元，稅後淨利0.38億元，EPS 1.23元。2020年截至11月自結營收2.92億元，稅後淨利1.24億元，EPS 3.77元。

(時報資訊)