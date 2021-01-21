鴻海積極搶攻車用市場，成立電動車開放平台MIH，已有逾400家廠商加入，記憶體大廠華邦電(2344)也加入此平台，市場預期，鴻海將搶攻Apple Car商機，華邦也將持續開拓車用市場。

鴻海打造MIH電動車平台，積極布局車電領域，去年已陸續宣布與裕隆、飛雅特克萊斯勒合作，日前並與中國電動車新創公司拜騰、吉利控股等廠商簽署合作協議。鴻海公布MIH平台成員名單，其中記憶體大廠華邦電也名列其中。若鴻海成功搶下Apple Car相關訂單，亦有利於MIH平台成員打入Apple Car供應鏈，增進業績。

華邦電目前車用營收占比約1成，今年可望隨著車用需求復甦，及汽車智慧化帶動；華邦電表示，近來記憶體需求暢旺，現有產能吃緊，待明年高雄廠量產後，車用營收占比可望進一步攀升。

華邦電耕耘車用市場多年，2019年上半年取得全球車用電子最高安全標準ISO 26262認證，跨入全球車用電子先進安全系統供應鏈，也是台灣第一家獲得ISO 26262道路車輛功能安全流程證書的車用記憶體製造商，旗下產品線包括DRAM、NOR Flash、NAND Flash均有布局車用領域，打入許多Tier 1車用電子供應鏈。

此外，AI新創業者耐能智慧（Kneron）20日宣布，鴻海和華邦電子對耐能進行戰略投資，此次融資同投資者建立戰略合作夥伴關係，耐能也將加入由鴻海打造的MIH電動車的開放平台。耐能表示，與投資者將在AI領域展開緊密合作，雙方建立戰略合作關係。

(時報資訊)