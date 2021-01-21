根據路透社報導，截至15日的那周，外資因擔心中國大陸染疫者增加，以及進入緊急狀況的日本經濟，將會大受衝擊，故反手先獲利了結，開始減少持股水位。

日本交易所數據顯示，邁入2021年後的兩周，一直站在買超日股的外資，開始在11到15日那周，反手賣超日本股市1230.5億日圓，約11.9億美元。

細分來看，外資在上周雖賣超3844.5億日圓的衍生性金融商品，但還是買進2614億日圓的股票或基金。

11到15日的上周，中國大陸出現10個月以來，每日確診人數最多的一次，讓投資人擔心疫情又會擴大。同時，日本緊急狀態實施地區又遍及各主要大城市。

不過，由於Canon和安川電機（Yaskawa Electric）等公司上調財測，市場樂觀預期這些業者獲利將會大好，也讓日股上周周線收紅。

日經指數上周平均上漲1.35％，同時，東證指數也漲0.1％。

根據日本官方統計，日本投資者上周也拋售約377億日圓的海外持股。

(時報資訊)