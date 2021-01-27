韓國國際金融中心(Korea Center for International Finance)27日出具最新報告，繼去年韓國景氣表現相對較好後，幾家外國投資銀行也已陸續上調韓國2021年的經濟成長預估值。

此報告中，針對韓國2021年經濟成長表現，共有六家外國投資銀行在26日發表自己看法，有幾家甚至上修0.1至0.3個百分點。在預估值方面，這些外資認為2021年韓國經濟成長率，可望年增2.7％至5％不等。

上個月底，綜合包括英國巴克萊(Barclays)與美國高盛(Goldman Sachs)等這九家主要外資券商預測，韓國2021年經濟成長將達3.4％，較2020年11月時所做的預估，還要再多增加0.1個百分點。這也與26日韓國央行，上調韓國2021經濟成長率至3%相互輝映。

韓國央行曾表示，在疫情盛行這段期間，初步看來2020韓國經濟成長率只衰退1個百分點，贏過很多國家經濟表現。不過，韓國經濟2020年衰退1%，也是自1998年亞洲金融風暴以來，表現最差一年。當時，韓國經濟成長重重受挫並衰退了5.1％。

同樣地，國際貨幣基金組織(IMF)26日也將韓國2021年經濟成長，從2020年10月時預估2.9%，上修至3.1%。這比韓國央行3%預估值要來得樂觀，但低於韓國財政部3.2%預測數字。

(時報資訊)