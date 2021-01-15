2021建築園冶獎1月15日開鑼，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，首度採取線上記者會模式，今年邁入第27屆的園冶獎，版圖再下一城，繼去年中彰投的公部門建築納入評選範圍後，今年再增桃園市、新竹縣、新竹市、以及苗栗縣等4縣市，顯見此一民間自發性的建築運動，已有襲捲全台之勢。

建築園冶獎主任委員黃啟倫指出，這是園冶獎繼2020年首度跨越濁水溪，前進台中市、彰化縣、以及南投縣之後，版圖擴展的一大收獲，足見建築園冶獎已經在國內公部門和民間建築產業，建立良好口碑，被形容為「建築界奧斯卡」。

因此，建築園冶獎才能從高雄出發，並於2005年加入屏東、台南地區，2011年擴展到嘉義縣市及雲林，並從南部六大縣市揮軍北上，希望未來能夠將全台都納入版圖，在台灣各地區種下園冶獎這顆種子，加以灌溉並發揚光大。

高雄市建築經營協會理事長李正聰表示，為了因應2021建築園冶獎版圖的擴大，2021建築園冶獎組織也進行變革，除了由鼎宇建設張斯茵擔任總執行長之外，另設中部執行長、以及南部執行長，分別由詠興建材林志融和印象建設王世賢擔任，並邀請台中市建築經營協會和台南市建築經營協會幹部，擔任副執行長，希望借重大家的力量，將園冶獎更加茁壯。

2021建築園冶獎執行長張斯茵指出，2021建築園冶獎承續過去的主軸「智慧綠建築，友善心環境」，希望引領建築朝向智慧設計，帶動相關產業，進而針對能源管理、自動化控制、系統整合、安全監控、室內環境品質、居家照護、以及數位生活等各項需求，進行整合與創新，希望在建築規劃設計時，也要融合自然環境、友善規劃整合週遭現存環境，創造安全健康、人性化、便利舒適的永續居住環境，這也是未來建築產業的重要課題。

2021建築園冶獎正式邁入第27屆，由於新冠疫情仍然威脅大家的正常生活型態，因此，2021建築園冶獎也將首次舉辦「線上開鑼記者會」，以影片形式發佈2021建築園冶獎的相關活動內容，並同步上線園冶獎官方YOUTUBE頻道和官方[email protected]，希望藉此突破疫情和空間的阻隔，讓園冶獎的觸角延伸到更多地區，創造一個無國界的建築美學世界。

(工商 )