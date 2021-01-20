加強防疫工作，志光教育科技集團的獎助學金頒獎活動，每桌只坐5人。(林欣儀攝)

疫情升溫，台中市各項活動陸續宣布停辦，但為了讓有進取的弱勢學子不失望，志光教育科技集團雖取消今年尾牙活動，20日晚間仍舉辦獎助學金頒獎活動，特別加強防疫且採取間隔座位、每桌只坐5人，集團表示，10多年來以行動落實對清寒學子的照顧，頒發的獎學金超過2300萬、有逾1800人受惠。

(中時 )