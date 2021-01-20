志光頒發獎助學金 因應防疫每桌坐5人 19:202021/01/20 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 志光教育科技集團今晚舉辦獎助學金頒獎，共有50名弱勢學子受惠，總計200萬獎助學金頒發。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加強防疫工作，志光教育科技集團的獎助學金頒獎活動，每桌只坐5人。(林欣儀攝) 疫情升溫，台中市各項活動陸續宣布停辦，但為了讓有進取的弱勢學子不失望，志光教育科技集團雖取消今年尾牙活動，20日晚間仍舉辦獎助學金頒獎活動，特別加強防疫且採取間隔座位、每桌只坐5人，集團表示，10多年來以行動落實對清寒學子的照顧，頒發的獎學金超過2300萬、有逾1800人受惠。 邀弱勢圍爐 全國麗園改贈年菜 大學營在甄試起跑點 教部喊停 (中時 ) #志光 #每桌 #5人 #活動 #頒發獎助學金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獠次郎》嘉義隱藏美食 老張麵店「食」力強大 15:082021/01/20 生活 長江盃金裳獎徵件延至1／31日 把握築夢機會 12:332021/01/20 新消息 台北市10大死因 慢性病占7項 連續48年居首位是它 08:132021/01/20 健康 傻眼！唐吉訶德凌晨進場 排隊5小時直接走人 08:282021/01/20 生活 防疫上緊發條 南瑤宮除夕迎頭香路跑 古城踩街趣都取消了 12:262021/01/20 生活 比中央嚴格！長庚開第一槍 明起一般病房禁探病 15:192021/01/20 健康 因應疫情 義大醫療體系加強員工健康管理 13:242021/01/20 健康 《商情》美元回落 帶動紐約棉花期貨走高 10:002021/01/20 財經 亞洲盃男籃》沈會承願當中華隊領隊 怒嗆陳建州敢不敢 16:442021/01/20 體育 春風化雨43年 台東高商老師張馨文屆齡退休 17:152021/01/20 寶島 中市籲在家居檢 家屬住安心旅宿 04:102021/01/20 地方新聞 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 免疫風暴來了？名醫揭：缺乏這種維生素最容易染疫 - 生活 部桃8天9確診 胸腔醫推1招抓出無症狀感染者 - 生活 部桃9天10例 澎湖縣長賴峰偉開第一槍：員工禁止前往桃園 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。