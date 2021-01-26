黃子佼26日晚間在臉書公布，因疫情延至5月的婚禮，確定取消，成為僅有4桌的家宴，他寫下：「親朋好友們、媒體朋友們，疫情難預期，為顧全大局，七百人婚宴，數十人迎娶，雖然是五月，仍然有風險，大家的詢問，我們的無語，一顆心懸著，不如先放下，我們倆決定取消大婚禮，僅四桌家宴，相關的影片、婚紗照，五月貼臉書。」

黃子佼提及飯店的部分已簽妥場地放棄書，婚顧與側拍則縮小規模，改成迷你執行，並感謝所有給予幫助的人，最後不忘對老婆孟耿如甜蜜喊話，「最後謝老婆，抱歉我無法給妳大婚宴，感恩妳體諒，現在時刻是７：２０整，妳生日日子，也是妻愛你。」

黃子佼和孟耿如去年3月到戶政事務所登記結婚，原定4月要舉辦婚宴，但因疫情延到今年5月，本來各事項都已規畫好，無奈疫情仍沒減緩，為了避免風險，兩人最終還是決定取消大婚禮。

【黃子佼臉書全文】

！公告！

親朋好友們

媒體朋友們

疫情難預期

為顧全大局

七百人婚宴

數十人迎娶

雖然是五月

仍然有風險

一顆心懸著

不如先放下

我們倆決定

取消大婚禮

僅四桌家宴

相關的影片

相關婚紗照

五月貼臉書

飯店的部分

謝謝大幫忙

我已簽妥了

場地放棄書

婚顧與側拍

就縮小規模

迷你執行完

市集的部分

也許另行辦

你也能參與

伴郎伴娘團

樂手主持人

媒體接待員

伴手禮贊助

迎娶車贊助

喜帖的贊助

在此謝謝了

你們的義氣

我們會記住

最後謝老婆

抱歉我無法

給妳大婚宴

感恩妳體諒

現在時刻是

７：２０整

妳生日日子

也是妻愛你

(中時新聞網)