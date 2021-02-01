台灣前輩畫家洪瑞麟的作品《自畫像》。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

台灣前輩畫家洪瑞麟的長子洪鈞雄，長期定居美國，他將父親作品捐贈給文化部， 1496張圖及40本素描冊在去年底返抵國門，交由國美館代管，今天舉行「如光隨行–洪瑞麟作品開箱記者會」。文化部長李永得與會表示，洪瑞麟的美學以簡單的線條刻劃勞工的身影，撫慰人心、帶給人們希望。

國美館早於108年底便委託成功大學教授蕭瓊瑞前往美國調查造冊，因疫情影響至去年12月22日捐贈作品才運抵國美館。「如光隨行–洪瑞麟作品開箱記者會」安排與遠在美國的洪鈞雄現場連線，由蕭瓊瑞導覽展示31件作品及30冊素描本，文化部長李永得、國美館長梁永斐、立法院副院長蔡其昌及立法委員黃國書等人與會。

李永得致詞說，文化部近年展開各藝術領域的作品蒐整、研究，感謝各界響應讓許多前輩藝術家的作品得以歸鄉。洪瑞麟的美學刻劃勞工的身影，「不管礦坑有多麼黑暗、礦工朋友身上有多少黑炭，前方總有一道光譜，撫慰人心、帶給人們希望的作品，感謝洪鈞雄長期守護國家的文化資產，並無私捐贈。

國美館表示，洪瑞麟在1912年出生於台北，1930年赴日習畫，一生創作不輟。捐贈作品涵蓋1924年至1996年4個創作時期，包括1927年接受石川欽一郎指導仿米開朗基羅作品的摹寫素描、留學帝國美術學校的素描、最著名的礦工系列作品及未曝光過的抽象作品，呈現以「勞動美學」著稱的台灣藝術前輩畫家的創作風格

(中時 )