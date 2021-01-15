面對外界謠傳中華男籃已經確定不去日本東京參加亞洲盃男籃資格賽，中華籃協15日跟SBL球團委員會發表聲明，強調全力支持中華隊參賽立場，卻會把中華隊身體健康與出賽安全列為主要考量，畢竟一切仍需等到亞洲籃總與日本方面正式宣布才行，以下是中華籃協發布新聞稿內容：

「本會日前公布2月份亞洲盃男籃資格賽第三階段培訓大名單後，受到近日來日本新冠肺炎疫情日益嚴重，引發是否派隊參賽等疑慮，SBL球團委員會日前特別開會研議，5隊決定全力支持中華隊參賽，選派所屬球員為台灣出征。

中華男籃隊自12日報到後，在國際疫情蔓延的當下是否該派隊參賽引起多方討論，本會對此也與日本密切聯繫相關進度，將中華隊身體健康與出賽安全列為首要考量，SBL球團委員會站在支持球員為國爭光、爭取亞洲盃名額的立場，全力支持所屬獲選球員為台灣出征，爭取國家榮譽。

本會特別感謝SBL球團委員會在此刻為中華隊組訓提供最大協助，中華男籃隊訂於19、20日進行兩次團隊訓練，30日公告16人培訓名單後展開賽前集訓作業，過程中隨時視疫情發展與各球團保持聯繫，並配合我國政府相關防疫政策，讓全體隊職員在安全無虞的環境下完成本次集訓參賽工作。」

(中時 )