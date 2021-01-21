中華職棒新任會長蔡其昌邀請到資深棒壇前輩「楊老師」楊清瓏接下秘書長，楊清瓏表示能接下這任務感到光榮，並自詡能成為中職的「幕僚長」給出最好建議，而楊清瓏是亞洲棒總、中華棒協的技術委員，去年中職發生多次規章爭議，楊清瓏上任後盤整中職規章就是他的首要任務。

楊清瓏接下秘書長，他認為能為更多棒球人服務是他永遠的志向，未來成為會長的幕僚長，給所有行政團隊最好的意見，球團交辦的事項則要做好，成為「執行長」角色。蔡其昌表示楊清瓏上任後有2件要事需處理，一為全面盤整聯盟規章制度、與各隊總教練討論並修正，二為與中央疫情指揮中心保持聯繫，做好所有防疫措施。

蔡其昌表示盤整聯盟規章有3要點，需要「明確」、「公開」、「合理」，「去年本壘攻防戰、波西條款、FA制度等等都引起爭議，是否規定不清楚，還是解釋不完整，找出問題並解決是我的態度。」

楊清瓏是亞洲棒總的技術委員長、世界棒總的技術委員，豐富的經歷也是蔡其昌邀請他擔任秘書長的原因，蔡其昌說，「楊老師對棒球相關規章、技術面掌握是台灣最優秀的，請他來擔任秘書長，包含上個球季產生的問題，相信楊老師有專業能釋疑。」

楊清瓏則表示希望能讓球迷對比賽不再有懷疑，如果是無法理解或與聯盟認知不同之處，會再與同仁討論後再做出最好詮釋，希望未來減少爭議。

蔡其昌希望能在球季前與各隊總教練討論，找出規章問題之處並做適度修改。

(中時 )