立委集體貪汙案，蘇震清被控收取太流前董事長李恆隆2580萬賄款，雙方原本稱是「借貸關係」，李後來轉汙點證人，承認給錢確實是要蘇幫忙太流案。台北地院今開庭，李的胞姊兼帳房李秀峰證稱，她曾問一個立委為何需要這麼多錢？印象中李恆隆回答他：「蘇震清的叔叔馬上要成為總統的左右手」。

李秀峰表示，李恆隆2015年間陸續給了500萬元現金、500萬元支票及1000萬元支票給蘇震清，總共2000萬元，當時李恆隆沒有特別交待，所以她記帳時也沒特別註明，但2017年李恆隆突然拿來蘇的4張共2000萬元支票，並說之前的帳目要改成借貸，她才用鉛筆在帳上補寫「借蘇」、「借屏東朋友」等字眼。

李秀峰說，她後來知道蘇震清是政治人物，且之前借的錢都沒還，過了幾年又突然說要還，因此詢問李恆隆原因，並好奇「一個立委怎麼需要這麼多錢？」印象中李恆隆回答，可能有人檢舉蘇拿錢，且蘇的叔叔（指蘇嘉全）馬上要成為總統的左右手，不能得罪蘇家人，而且蘇是經濟委員會委員，因此盡量配合。

李秀峰並指，2020年李恆隆急著找她，稱蘇震清可能被監聽，詢問2017年蘇給的支票影本還在不在，要她找出來，因此檢調上門搜索時，支票影本剛好放在所有資料的最上方，馬上就被辦案人員發現。不過，除了已歸還的2000萬元，2013、2014年間分別借的230萬元及300萬元，不記得有歸還過。

(中時 )