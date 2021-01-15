全球新冠疫苗分配已出現窮國與富國極大的落差，據世界衛生組織(WHO)歐洲區主任漢斯．克魯格(Hans Kluge)表示，目前全球95%已用於接種的新冠病毒疫苗劑量僅供給10個國家使用，他呼籲全球應該更公平地分配疫苗。

《法新社》報導說，目前從疫苗總劑量計算，排名最前面的是美國、中國大陸、英國、以色列、阿聯酋、意大利、俄羅斯、德國、西班牙和加拿大。

世衛組織歐洲區主任克魯格(左上)表示，在英國發現的變種病毒 VOC 202012/01目前已確認在25個國家傳播，到目前為止，這種變種病毒引發的疾病沒有明顯改變。（圖/@EU_UNGeneva)

克魯格在週四的新聞發佈會上表示，整體而言，在全球對抗此一傳染病大流行病的過程中，我們不能讓任何一個國家、任何一個社區落後。

他說，世衛組織正在努力把新冠肺炎疫苗推廣到每個國家，它需要每一個有能力捐助並支持疫苗公平分配的國家大力協助，才能讓所有國家公平地獲得疫苗分配。

根據《Our World in Data》網站的數據指出，到目前為止，全球已經接種了超過3200萬劑的新冠疫苗。

克魯格說，世衛組織歐洲區由53個國家組成，其中包括俄羅斯和中亞的幾個國家，其中已有31個國家啟動了疫苗接種計劃。但因為出現幾種變種病毒，許多國家的疫情傳播得更為迅速，此一狀況令人十分擔憂。

報導說，在英國發現的變種病毒 VOC 202012/01目前已確認在25個國家傳播，到目前為止，這種變種病毒引發的疾病沒有明顯改變，意思是新冠肺炎的嚴重程度沒有升高，也沒有變低。

克魯格表示，世衛組織擔心2個問題，一是變種病毒的傳播速率，二是它可能對疫苗的影響。

他說，在每個人都安全之前，沒有人是真正安全的。 2021年將是冠狀病毒的新的一年，但它將是比較可以預測的一年，疫情將更易於控制。

(中時新聞網)