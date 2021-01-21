日本銀行（央行）在21日的例會維持貨幣政策不變，並上修新財年（自4月1日起）的經濟成長預測，不過日銀亦警告，1月稍早二度宣布緊急狀態可能威脅經濟復甦。此外，日銀總裁黑田東彥重申，若有必要，日銀已準備好進一步寬鬆貨幣。

黑田東彥表示，「現階段退出大型貨幣寬鬆計畫還太早，西方經濟體推出貨幣寬鬆措施已有10年之久，目前沒有任何國家在考慮退場一事。」

一如市場預期，日銀在本次利會將短期利率目標維持在負0.1％，10年期公債殖利率目標保持在零附近。

在經濟預測方面，據最新季度經濟展望報告顯示，日銀將新財年（4月1日起）的經濟成長預測由擴張3.6％上修至3.9％，原因是預期政府的大規模振興計畫，將能減緩新冠肺炎對經濟的衝擊。

然而日本在1月稍早二度宣布緊急狀態，衝擊商業活動，日銀政策委員會預期本財年（截至3月底止）的經濟可能緊縮5.6％，縮幅略高於前次於2020年10月預估的5.5％。

鑑於新冠肺炎疫情升溫，日本政府先是在1月初宣布東京和鄰近地區進入緊急狀態，一周後又擴大緊急狀態範圍，市場預期最新防疫措施將衝擊第一季經濟。

受此影響，日銀在經濟展望報告亦對消費顯露悲觀看法，稱服務支出依然承受「強勁的下行壓力」。

黑田東彥重申，日銀已做好好進一步寬鬆貨幣的準備，他也期望強勁的出口和疫苗接種將帶來明亮的經濟復甦前景。他表示：「我不認為日本跌回通縮的風險很高。」暗示截至目前日銀已提供足夠的刺激來緩解疫情的衝擊。

日銀上次例會已宣布延長企業紓困措施，市場普遍預期日銀在3月例會前都將按兵不動，不會繼續推出振興方案。

(工商 )