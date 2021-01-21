研究：輝瑞／BioNTech疫苗可對抗英國變種病毒 09:012021/01/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研究發現，兩家公司共同研發的新冠肺炎疫苗，能有效對抗在英國發現的變種病毒。 名為B.1.1.7的變種病毒具高度傳染力，引發外界擔心疫苗的效力。輝瑞與BioNTech的研究結果顯示，疫苗能對抗變種病毒。這項最新研究發表在國際生醫資料庫BioRxiv，但尚未經過同行審查。 不過報告的作者仍警告，變種病毒已經擴散至全球，需要持續監控狀況變化，以維持現行疫苗的保護力。 桃醫遭強勢病毒株攻擊 前台大醫：傳染力多4-8倍 8天9確診 強勢的病毒株在傳染 (工商 ) #全球 #變種病毒 #輝瑞 #BioNTech #對抗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國變種病毒入侵日本靜岡縣 有擴散可能 13:442021/01/20 國際 日本政府與輝瑞簽約買疫苗 可供7200萬人施打 19:232021/01/20 國際 變異病毒入侵北京 疾控中心：變毒株傳播更快 防控難度大增 20:342021/01/20 兩岸 攜手抗癌 輝瑞與國衛院簽合作協議 04:102021/01/21 焦點要聞 壓制批評聲音無助防疫 04:102021/01/21 時論廣場 專家：比特幣、特斯拉已是大泡沫 04:102021/01/21 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－Fed維持寬鬆 歐元逢低布局 04:102021/01/21 證券．權證 美國新任總統拜登就職演說全文 06:052021/01/21 國際 宅經濟商機夯 11檔概念股抗跌 04:102021/01/21 證券．權證 北京驚現英變種病毒株 2新冠病例檢出變種毒株初判境外輸入 19:302021/01/20 兩岸 抗疫終局之戰 美國疫苗在手仍兵荒馬亂 11:302021/01/20 國際 財經熱門新聞 傳產股委屈 大股東紛敲進自家股票 - 財經要聞 - 工商時報 投資美股賺錢倒大楣？ 價值投資大師怒批葉倫亂搞 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 歐美傳停供中國車用晶片 - 全球財經 - 工商時報 專家：比特幣、特斯拉已是大泡沫 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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