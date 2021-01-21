輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研究發現，兩家公司共同研發的新冠肺炎疫苗，能有效對抗在英國發現的變種病毒。

名為B.1.1.7的變種病毒具高度傳染力，引發外界擔心疫苗的效力。輝瑞與BioNTech的研究結果顯示，疫苗能對抗變種病毒。這項最新研究發表在國際生醫資料庫BioRxiv，但尚未經過同行審查。

不過報告的作者仍警告，變種病毒已經擴散至全球，需要持續監控狀況變化，以維持現行疫苗的保護力。

(工商 )