全球累計新冠確診病例過億，未來，全球疫情將如何發展？多國積極推進疫苗接種，全球疫情轉折點何時出現？新華網引述中國工程院院士張伯禮判斷，隨著多國積極推進疫苗接種，今年5月，全球疫情將出現形勢好轉。

美國約翰斯·霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至美國東部時間26日14時22分（北京時間27日3時22分），全球累計確診1億3萬2461例，死亡214萬9818例。

2020年11月以來，全球累計確診病例數迅猛攀升。世界衛生組織發佈的數據顯示，11月9日，全球累計新冠確診病例超5000萬例、11月26日，超6000萬例、2021年1月13日超9000萬例，1月27日，超1億例。5000萬例後的每千萬病例數遞增時間多次縮短，疫情在全球正以超高加速度傳播。

張伯禮表示，近三個月疫情發展比較快，確診病例從5000萬例到一億例只用了不到三個月，說明現在全球疫情還沒完全控制住，仍在擴散蔓延之中，疫情發展態勢還很嚴重。例如，累計確診病例和死亡病例最多的國家——美國，每天都有幾十萬新確診的病例。

張伯禮表示，疫情蔓延到現在這個情況，一方面說明新冠病毒真的很厲害，傳染性很強；另一方面，一些國家對防控疫情沒有引起足夠重視，起初掉以輕心，後來又緊張失控，加速了疫情的擴散。同時，一些國家的老百姓對隔離、戴口罩還不相信，不注意個人的防護，這也是造成疫情在全球迅速蔓延的原因，所以在這些方面人們應該反思。「一億人被感染，二百多萬人死亡，讓人很痛心，本不應該如此啊！」

張伯禮認為，現在全球疫情還處在關鍵的時刻，期盼疫苗能夠廣泛接種，但全球通過疫苗控制疫情還需要時間。時間不等人，在這段時間裡世界各國還要加大防控力度。

「預計2021年，全球疫情總體應該是向好的方向發展，確診病例數也將逐步穩定下滑。」張伯禮說，「隨著天氣變暖，估計3月到4月，春暖花開的時候，整個疫情蔓延的情況會得到一定遏制。如果各國進一步加大防控力度，未來三個月應該不會再出現5000萬那麼高發病增速。」

張伯禮認為，加上多國已經開始接種疫苗了，如果全球疫苗到了一定的接種規模，整個人群的免疫屏障也將初步建立，「所以到2021年5月份，我預計全球疫情將出現大的形勢好轉。」

張伯禮院提醒，2月份是疫情防控的關鍵時期，恰逢中國的傳統節日春節，大家有回家團圓過節的傳統，這給病毒廣泛交叉傳播提供了一個機會。他呼籲，所有中國人一定要注意，不能掉以輕心。「大家再堅持一下，再堅持一個月，情況就會大大改觀了。」

張伯禮說，「海外疫情仍然嚴峻，現在是特殊時期，春節臨近，呼籲大家能就地過年的盡量就地過年，能不出去旅行的就不要出去旅行，以後都有機會的。現在信息發達，通過網路、通過視頻都可以聊天、問候，不必非得去跑這趟。在居住地過年的，也盡量不要搞多人聚會，保持社交距離、戴口罩、勤洗手、勤通風、少熬夜，保持健康的作息時間，這些都是非常有效、非常好的做法。」

(中時 )