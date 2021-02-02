受到新冠肺炎疫情影響，許多國人難以回台，依內政部規定，出境2年就會導致戶籍遷出登記，但若同時請領勞保年金給付，恐怕會影響權利，勞動部指出，如在國內未設有戶籍的勞工，可以每年檢具經駐外館處驗證的文件寄送至勞保局，審核通過後仍可領取，也可以追溯補發。

據統計，藉此管道申請相關給付每年約有1000件，勞動部勞動保險司副司長陳文宗指出，受到新冠肺炎疫情影響，許多國人恐被除戶，因此有人向勞動部詢問，是否會影響給付請領。

陳文宗說，勞保並沒有因戶籍遷出即不得請領的規定，但如國內未設有戶籍的勞工，依勞保條例施行細則規定，可以檢具經駐外館處或相關委託單位驗證的身份或居住相關證明文件寄送至勞保局，經審核通過，即可按月請領年金給付，也可追溯領取，權益不受影響。

此外，勞動部近期也預告修正勞保條例施行細則，配合雙語國家政策，部分英文申請文件可以免附中文譯本；簡化請領傷病給付應備書件，勞工只要持乙種證明書即可代替傷病診斷書；也擴大採認農場設立投保單位應附文件等規定，增進勞工權益。

(中時 )