疫情影響，許多企業進行裁員，北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主若要「預告」資遣勞工，需依《就業服務法》規定辦理「資遣通報」，若未辦理資遣通報，將面臨3萬至15萬元罰鍰。

陳信瑜表示，勞動局經常接獲公司來電詢問，員工任職未滿3個月是否就不用資遣通報？但事實上，這公司卻將《勞動基準法》第16條的「預告期」，與《就服法》第33條的「資遣通報」規定搞混，誤以為勞工任職未滿3個月就不用通報。

陳信瑜解釋，根據《就服法》第33條規定，雇主應於勞工離職前10日，向勞工工作所在地的勞工主管機關（如勞動局）及公立就業服務機構（就業服務處）辦理資遣通報，以利主管機關掌握事業單位資遣動態，及時提供失業勞工相關就業或職業訓練訊息，使勞工儘早重返職場。

至於《勞基法》第16條的「預告期間」規定，陳信瑜說，是依勞工年資不同而有不同日數的預告時間，讓勞工事先知道要被資遣，以便有時間準備尋職，例如利用「謀職假」找工作；她強調，此兩者的法令規範、目的、對象、期日計算皆不同，不可混為一談。

勞動局說明，雇主依《勞基法》第11條、13條但書、20條的事由，要資遣勞工時，都一定要在勞工離職日前10日辦理資遣通報，以免受罰。

(工商 )