歐盟對外行動署發言人12日發表聲明，稱中方禁止英國廣播公司（BBC）世界新聞台在中國境內落地的決定限制了言論和新聞自由，香港電台據此停播BBC有關節目表明香港實施國安法後自由遭到侵蝕。中國駐歐盟使團駁斥，雙重標準下的新聞自由只能是虛假信息的自由。

中國駐歐盟使團表示：經調查，BBC世界新聞台涉華報導有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》和《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。

中國駐歐盟使團表示，中國國家廣播電視總局據此決定，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。「中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，同世界各國的通行做法一致，中方相關決定完全正當合法。」

中國駐歐盟使團強調，「真實、客觀、公正是新聞報道的基本要求，也是新聞自由的重要前提。打擊虛假信息不能有雙重標準。雙重標準下的新聞自由只能是虛假信息的自由。」

中國駐歐盟使團指出，「香港電台是香港公共廣播機構，其根據國家廣播電視總局的通報決定停播BBC有關節目，歐方無權借此對《香港國安法》說三道四。」

(中時 )