中國社會科學院學部委員、中國世界經濟學會會餘永定近日出席第九屆CF40-PIIE中美經濟學家學術交流會專題研討會上指出，過去2年多中美貿易戰並無贏家，也許大陸損失較大，但美國付出的代價也十分高昂。他認為當拜登政府上臺之後，可扭轉川普政策走向，並應著重合作抑制新冠肺炎、中美貿易正常化與氣候能源領域等3件事情上。

據新浪財經引述余永定表示，首要就是兩國應在世衛組織主持下或與世衛組織合作，制定遏制新冠肺炎的綜合計畫，例如提供疫苗就是可合作的領域之一；第二則是實現中美貿易關係正常化，並在一定時間內取消雙方的所有附加關稅。

他說，希望拜登政府能夠扭轉特朗普政府的政策走向，將貿易問題僅當作貿易問題來對待，並按照WTO規則解決貿易問題。如果相關問題不在WTO協議範圍內，則應該按照相關精神進行談判。

此外，余永定還建議，拜登已將應對氣候變化列為政府優先事項，這也是大陸政府的政策重點，認為兩國在這一領域也具有巨大的合作空間。

(旺報 )