新北高工鏈球場培育出多名優秀選手，鏈球場也在服役28年功臣身退，今天舉行回顧暨拆剪護網紀念活動，不少昔日田徑校友也都出席，向極具意義的鏈球場告別。

新北高工鏈球場分三代共服役28年，第一代在82年啟用到88年在區中運共榮獲5面金牌佳績。88年因場地殘破劉永水校長建議改建第二代鏈球場及夜間照明設備；又在94年因選手實力提升屢屢將鏈球擲到60多公尺以上的圍牆外，校長指示在圍牆前加高護網以策安全。

選手也在這段期間打造出「海工田徑＝鏈球，田徑鏈球＝海工」的金字招牌，延續到99年共獲全中運16面金牌及從86至99年海工鏈球連霸奪金14年的空前紀錄。99年因規則修改而修建現在的第三代兼具方便撿球功能的鏈球訓練場。

今年因本鏈球訓練場要興建地下停車場必須拆除，今天特別舉行顧暨拆剪護網紀念活動，學長姐們都很感謝能在這塊土地上接受訓練，都很感念這訓練場陪他們成長、獲得佳績及打造海工田徑的鏈球王朝。

今天邀請歷屆田徑隊校友返校，回顧過去大家共同努力所創造的種種精彩事蹟，也在各位貴賓及記者們的見證這座金牌鏈球場服役28年的貢獻，大家內心都是依依不捨深深感謝這座鏈球訓練場毅力不搖的站崗付出，校友們說：「我們只有一句話『謝謝你！辛苦了！』。」

(中時 )