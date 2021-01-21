新北市消防局第七救災救護大隊今（21日）上午8時30分於中和區大型賣場舉辦消防演練暨自衛消防編組。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊今（21日）上午8時30分於中和區大型賣場舉辦消防演練暨自衛消防編組。（第七大隊提供）

農曆春節將屆，民眾多會外出採買年貨，新北市消防局第七救災救護大隊今（21日）上午8時30分於中和區大型賣場舉辦消防演練暨自衛消防編組，希望藉此訓練驗證員工災害應變能力及消防人員搶救救災作為。

演練過程十分逼真，該公司依消防防護計畫書，區分為通報班、滅火班、避難引導班、救護班及安全防護班等5班，分別進行緊急廣播與撥打119專線報案、初期滅火、引導疏散顧客、簡易醫療照護及隔離保護重要物資設備演練。

消防人員抵達後，與賣場人員進行救災現場狀況交接，指揮官立即下達民眾疏散、清點、入室搜救、佈線搶救滅火、阻隔延燒、雲梯車昇梯警戒、水源佔據、通風排煙多項消防戰技，並成立指揮站，負責指揮調度、後勤補給、人車管制、現場情報收集，充分展現出消防局應有作為及發揮平時組合戰力，讓附近民眾感受到消防局對其生命安全及財產之重視。

此次演練共計出動水箱車6輛、水庫車1輛、雲梯車1輛、救護車3輛、指揮車3輛，消防局與好市多股份有限公司中和分公司動員約80名人力，風雨無阻進行演練，為的就是灌輸民眾正確防火及避難逃生觀念，並提升消防人員火場搶救的專業應變能力，進而確保民眾居住安全。

第七救災救護大隊大隊長洪萬見呼籲，歡度佳節，用火用電需求大增，往往輕忽日常生活用火用電安全，因此春節期間更需謹慎用火用電，避免憾事發生，祝福大家在2021年都能「牛轉乾坤，鼠氣全消」。

(中時 )