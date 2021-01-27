大陸國務院聯防聯控機制27日舉行記者會，宣布近期疫情防控相關安排，大陸當局強調，近期提倡的「就地過年」政策是因地制宜、「分級分類」，僅要求大陸中高風險地區嚴格執行，低風險地區則是倡導民眾非必要不出行，強調各地地方政府不能簡單「一刀切」執行。

大陸國家衛生健康委副主任曾益新交代，因應近期疫情較集中在寒冷的北方農村地區，當局已推出和落實《冬春季農村疫情防控方案》，加強防控。另外農曆新年臨近，人流物流頻密，加上境外輸入病例數量明顯增加，曾益新提醒疫情防控形勢仍然複雜嚴峻，但目前大陸全國每天可檢測逾1,500萬份核酸樣本，相信可應付春運期間大增的返鄉人員檢測需求。

大陸國家發改委秘書長趙辰昕提到，為營造良好的節日氛圍，同時避免疫情傳播，政府已通知各地增加網路、電視在農曆新年的相關節目，亦會切實加強生活物資保障和能源供應，確保重要商品市場供應充足和價格平穩。

另外，大陸國家衛健委周三發布《關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知》，當中提及為做好春運期間群眾出行核酸檢測工作，從28日至今年3月8日春運結束，民眾如持有未染疫的核酸檢測證明，在抵達目的地後，不需要隔離，只需做好個人健康監測，盡量減少聚集，已接種新冠疫苗者仍需要遵循春運期間出行核酸檢測的要求。

(中時 )