餐飲業者準備春節暖心便當員警吃飽儲備好體力。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

餐飲業者準備春節暖心便當員警吃飽儲備好體力。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆新年將至，為讓民眾都能過個好年，全國警察機關將同步執行「加強重要節日安全維護工作」，桃園市平鎮警分局建安派出所特別協調轄內餐飲業者準備春節連假暖心便當，好讓執勤員警都能在寒冷的冬夜中，隨時補充體力。

平鎮警分局建安派出所副所長蕭美賢表示，因春節期間勤務繁重，加上現今防疫作戰，長時間的勤務工作導致執勤員警在用餐時間，無法準時返回駐地用餐，且許多餐飲店家過年期間都未營業，如果時間上不允許，都有可能吃到冷掉的合膳，最後只好選擇麵包或是泡麵果腹，搞到腸胃都打結。

加上近期全國疫情險峻，也避免合膳用餐，增加員警染疫風險，為此，所長劉偉成特別協調轄內過年期間願意開伙的餐廳，為同仁準備營養均衡又美味的便當，讓無法準時返回駐地用餐的同仁，都能透過微波吃到熱騰騰、且又新鮮的熟食，讓同仁們在寒冷的冬天、暖心又暖胃。

派出所內從警二十年的資深員警也表示，以往過年執勤都是吃餐廳提早準備好的合膳，若無法準時返回駐地，也只能望著桌上冰冷的佳餚無心享用，再不然就是選擇泡麵或是速食，心情十分低落，但這次過年期間特別準備美味便當，想吃的時候直接微波食用，又能避免群聚合膳染疫的風險，實在方便又能兼顧防疫。

平鎮警分局已將建安派出所的春節防疫又暖胃的便當創舉，提供所屬其他派出所參考、借鏡，分局長李建民另表示，在春節治安交通勤務及防疫工作雙重壓力下，讓第一線執行員警吃得飽穿得暖，是第一考量要務，也歡迎其他派出所一起「搭伙」。

(中時 )