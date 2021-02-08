9旬老翁迷途警發現平安護送返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住桃園市平鎮區的94旬陳姓老翁，7日下午趁著天氣晴朗，一個人獨自前往住家旁的公園散步，疑似失智症發作，加上體力不支，癱坐在路旁，加上入夜後氣溫逐漸轉涼，衣著單薄的老翁被凍的直發抖，直到深夜才被路過的員警發現，及時護送老翁平安返家，否則後果不堪設想。

宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區平安南街的陳姓老翁，昨天下午趁著天氣好，杵著雨傘獨自前往住家旁公園活動筋骨，疑似年紀太大，失智症發作，加上體力不支，所以癱坐在平鎮區民族路與中央路口，加上夜幕低垂、溫度驟降，老翁縮著身子，冷到不斷的發抖。

宋屋派出所警員楊捷翔及吳曉玲恰好執行春節超商夜間安全維護時經過，發現老翁獨自一人坐在路旁，趕緊主動上前關心，由於老翁被入夜的低溫凍到語焉不詳，於是員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，立即電召同仁駕著巡邏車及攜帶一些熱飲讓老翁暖身，平安護送老翁返家。

員警抵達老翁住家時，就看到心急如焚的老翁妻子站在門外四處張望，看到老伴平安無恙的歸來，頻頻道謝並向警方表示，先生因為年紀大，有時會忘了回家的路，今天出門運動又忘了帶他的愛心手鍊，入夜後還沒看到先生返家，實在非常擔心，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

(中時 )