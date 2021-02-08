每年農曆春節前夕總有一波返台潮，今年遇上新冠肺炎疫情，入境民眾得居家檢疫14天，旅居海外民眾必須提前歸國，從28日開始入境的民眾將趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯，台中市長盧秀燕體恤年節期間居家檢疫者的心情，特別請民政局準備1000份春節加碼防疫關護物資包，即日起開始發放給居家檢疫者，分享年節喜氣及溫暖祝福。

盧秀燕期盼歸國民眾在居家檢疫期間也能過好年，特別請市府民政局準備1000份春節加碼防疫關護物資包，內有市長牛年新春小紅包、情人節巧克力，及春節應景食品福袋，即日起陸續配送給居家檢疫者，伴民眾檢疫期間安心過好年。

民政局長吳世瑋表示，針對居家檢疫者，市府跨局處派人進駐專責中心，並提供服務專線04-22289111分機21696、21697、21698，服務時間周一至周五上午9時至下午5時。

平日晚間及假日如有需求，可洽中市府防疫專線0928-912578、0988-128807，有專人可針對緊急就醫、線上學習、勞工法令、心理關懷等提供諮詢，必要時協助環境消毒、身心障礙或行動不便獨居者生活協助等，陪伴市民度過14天居家檢疫期。

民政局呼籲，目前是防疫關鍵期，請民眾務必配合各項防疫規定，居家檢疫者也務必耐心度過檢疫期，落實自主健康管理，團結做好防疫工作。

(中時 )