新北捷運公司運用景觀滯洪池引進漁菜共生產業 15:542021/01/21 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖文：新北捷運公司運用景觀滯洪池引進漁菜共生產業。〈圖：新北捷運公司提供〉 捷運也要經營副業 新北捷運公司招商綠能、漁菜共生等產業 橋科與筆秀排水問題 綠委爭取預算整治 (工商 ) #新北捷運 #運用 #景觀 #滯洪池 #引進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣積層開創綠色製程 塑料包材更環保 04:102021/01/20 產業．科技 太陽能板遍布鳥屎 網譏報應 04:102021/01/21 地方新聞 新塭滯洪池太陽能板遍布大片鳥屎 光電業者：樂見 14:502021/01/20 寶島 城市綠美學 景觀處要打造新北六本木大道 13:122021/01/20 生活 排泄物久積影響發電 嚴重恐自燃 04:102021/01/21 地方新聞 新北年節寒冬送暖取消 改發送年菜物資取代 09:192021/01/20 生活 台灣高鐵新車採購 二度廢標 18:302021/01/20 財經 台積電效應、熱錢回流 台南建案攻上4字頭 20:562021/01/20 區域情報-台南 本業難賺 淡海輕軌多樣經營還養鱘龍魚 12:392021/01/21 寶島 太陽能板遍布大片鳥屎 專家：久而不處理恐引發火災 16:022021/01/20 寶島 桃園市水資源回收中心 預計2023年完工 16:182021/01/19 區域情報-桃園 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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