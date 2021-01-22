板橋一名男子因精神異常亂摔東西，當時附近住戶被驚擾而報警，男子在情緒失控之下，竟將自己飼養的2隻狗，從3樓陽台往下丟，導致瑪爾濟斯當場死亡，而另一隻柴犬僥倖活下來，但也因此留下陰影，對人產生不信任感，經過1年的治療後，牠才漸漸走出陰霾。

109年11月17日板橋區一名林姓男子，出現亂摔東西的狀況，附近鄰居嚇得趕緊報警，豈料警察抵達現場後，男子竟將他飼養的瑪爾濟斯及柴犬，從3樓往下扔，使瑪爾濟斯當場重傷喪命，柴犬雖然沒有性命危險，死裡逃生的牠也被嚇壞，目擊員警隨即通報動保處，帶回僅存活的柴犬進行醫治。

對此，飼主向警方堅稱，因為自己患有情緒障礙的問題，才會一時失控誤將狗拋下樓，隨後警方將他送往亞東醫院進行精神鑑定，最終被依違反動物保護法第25條後續移送新北地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

柴柴經過動保員1年的照料後，牠也漸漸走出陰霾，重新學習如何與人相處。(圖/新北市動保處提供)

柴犬經動保處毛寶貝醫療中心獸醫師驗傷檢查後，所幸身體並無大礙，而牠在動保處安置期間，獸醫師及動保員也發現，這一隻柴犬個性很溫和，對人也非常友善，甚至不會對他人亂吠，幫牠進行梳毛、剪指甲等清洗動作時，柴犬都會乖乖不動，但由於牠曾被主人扔下樓，導致牠對人類心生警戒。

動保員每日與柴犬互動，透過洗澡、牽繩及遛狗等活動，幫助牠與人類再次建立信任感，撫慰曾經受傷的心靈，經過1年的努力，柴犬也漸漸走出陰霾，並於1月15日完成絕育，由於牠非常有教育性，因此動保處將開放學校認養作為校園犬，成為動物保護的生命教材，讓學童懂得控制情緒、尊重生命、學習良善互動。