中國大陸浙江省杭州市一家科技公司設計了一款智慧坐墊，並發給員工放在他們的辦公座椅上，作為協助產品研發工作的一部分。這些坐墊號稱可檢測員工健康狀況，同時也能記錄員工在座上坐了多久。一名員工因被公司質疑在座位上的時間太短，將相關資訊發布至網上，引發了熱烈的討論。外媒指出，雖然政府監控無所不在，但人們還是不喜歡來自雇主的監控。

《紐約時報》指出，事件發生在杭州荷博物聯公司，人事經理詢問員工長時間不在座位上或提前下班的原因後，員工才發現坐墊所記錄了也包括他們不想讓老闆知道的事，工作場所的隱私和透明度的質疑在網上也引發辯論。

該公司對隨後發出聲明說，已對未經許可「傳播」參加試驗者資料的人事經理發出警告，但公司執行長張必勇為審查員工行蹤的權利進行了辯護，「如果被測試的員工不在座位上，我們自然就無法採集資料了」。

報導說，從去年底一名女性員工在網路論壇上匿名發文透露這種特殊坐墊的功能後，網上的討論逐漸發酵，媒體也跟進報導。該網路文章說，公司經理質問為何每天有半小時不在位子上時，讓她非常驚慌，公司還威脅她可能因為偷懶被扣年度獎金。「我在坐墊上的所有資料，老闆那裡都清清楚楚！」她說，「上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控被監視的那種感覺」。

報導指出，這家公司設計的產品被稱為「不知不覺」的健康設備，類似於安裝在床墊上用於監測心臟的設備，智慧感應墊可以監測坐姿、心率，還可以在不知不覺的狀態下檢測員工的工作壓力。

荷博物聯的執行長張必勇說，坐墊本來是為減少工作場所的疲勞，防止長時間坐姿引起身體疼痛而設計的。坐墊上的感測器可以收集身體資料，用來監測他們的健康狀況以改進產品技術，不是用來評估他們的工作表現。資料可以通過員工電腦或手機，提醒員工不要低頭垂肩地坐在椅子上。

他說，公司約20名員工中有7人使用了智慧坐墊，他們都簽了參加研究的知情同意書，目前還不清楚是否所有參試員工都知道，除了研究人員之外，那位未披露姓名的人事經理也能看到他們的資料。

報導表示，大陸的科技企業以「996」（早上9點到晚上9點，每周6天）工作時間聞名，但年輕員工們對此有牴觸情緒，想盡辦法「摸魚」。張必勇說，公司在員工同意下使用智慧座墊沒有錯，已就此諮詢過律師。而且這種方式比用打卡機監控員工出勤狀況好得多，它對員工健康有好處。

(中時新聞網)